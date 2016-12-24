В Сети посмеялись над русскоязычными вывесками из корейского сериала про Россию
Пользователи Twitter обратили внимание на фотографии со съемок корейского сериала «Сеул 1945», на которых запечатлены русскоязычные названия заведений, якобы находящихся во Владивостоке. Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте юзера с ником De function.
«Корейцы снимают кино про Россию с невыносимо аутентичным вывесками», — пишет автор поста. Среди «русских» названий оказались «Глист хлебопекарня», «Вообще ружье рынок», «Кто виноват? Пиво, водка» и «Хлебленности».
Некоторые похвалили корейцев за креатив, отметив, что вывески прекрасны и изящны: «Почти Серебряным веком повеяло, футуристами там, например».
Другие предположили, что причиной происхождения нелепых вывесок стал алкоголь. «Видимо, вопрос "кто виноват?" задается утром во время дикого похмелья», — заметил пользователь Phase Commander.
Корейцы снимают кино про Россию с невыносимо аутентичным вывесками. pic.twitter.com/XZtljYCF9U— ᕕ( ᐛ )ᕗ (@de_function) 23 декабря 2016 г.
На вопросы интересующихся названием фильма автор публикации ответил, что «кино про Россию» — это «не совсем фильм, а сериал "Сеул 1945". И он уже снят. Там просто пара эпизодов про Владивосток».
«Сеул 1945» — многосерийная военно-историческая драма, запущенная в 2006 году на корейском канале KBS1. Сериал состоит из 71 серии.
Источник: "Лента.ру"