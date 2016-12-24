Мединский высказался о судьбе памятной доски Маннергейму

Министерство культуры РФ не будет настаивать на размещении памятной доски Карлу Маннергейму на каком-либо здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в интервью ТАСС в Омске министр культуры России Владимир Мединский.

"Обезображенная, изуродованная активистами запрещенной в России партии Эдуарда Лимонова памятная доска генералу русской армии Карлу Густаву Маннергейму в таком виде передана в музей Первой мировой войны (здание Ратной палаты Александровского парка в Царском Селе. – Прим. ТАСС) и там останется, – сказал министр. – Министерство культуры никакого отношения к этой истории не имеет".

По словам Мединского, мемориальную доску генералу – участнику Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. активисты "обливали краской, расстреливали из дробовика, рубили топором, а в конце сверлили дрелью лицо Маннергейма, показав тем самым свой "высокий" уровень культуры, готовность к исторической дискуссии".

"Карл Маннергейм, как бы мы ни оценивали его сложную последующую политическую судьбу, – безусловно, герой Первой мировой войны, – отметил Мединский. – Эта доска теперь останется как музейный экспонат, к сожалению, демонстрирующий определенный уровень культуры ведения дискуссии, исповедуемый некоторыми маргинальными группами в Санкт-Петербурге".