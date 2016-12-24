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24.12.2016 19:00

Бразильский защитник ЦСКА месяц играл с переломом лопатки

Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в последних семи официальных матчах команды выходил на поле с переломом шейки лопатки. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил врач красно-синих Шагабутдин Керимов, его слова приводит ТАСС.

«Марио — футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с "Монако", в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал», — заявил Керимов.

26-летний Фернандес получил повреждение в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Монако», состоявшемся 2 ноября и завершившемся поражением армейцев со счетом 0:3. После этого он принял участие в семи официальных встречах, последняя из которых — 3 декабря против екатеринбургского «Урала» (4:0).

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА с 32 очками занимает третье место в таблице, уступая петербургскому «Зениту» и столичному «Спартаку». Красно-синие не сумели выйти в весеннюю стадию еврокубков, завершив групповой этап Лиги чемпионов на последнем четвертом месте в квартете E, где их соперниками помимо «Монако» были немецкий «Байер» и английский «Тоттенхэм».


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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