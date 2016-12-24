В Петербург прилетел президент Казахстана
Сегодня в Петербург с визитом прибыл президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, сообщается на сайте городского правительства.
В аэропорту Пулково Назарбаева встретили губернатор Георгий Полтавченко и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
Президент Казахстана приехал в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.