Орловский губернатор назвал журналистов "чепушилами"

Губернатор Орловской области Вадим Потомский назвал региональных журналистов "чепушилами", которые своими публикациями мешают привлечению инвестиций. Об этом он заявил в ходе заседания о развитии промышленности региона, сообщает сайт "Орловские новости".

Фото: newsorel.ru

Потомский заявил, что журналисты сами рабочих мест не создают, а норовят клюнуть: "Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет, кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы, из других регионов – свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто, – там купола на них можно рисовать на всех!"

Каким именно образом "нагнетается ситуация" при освещении тех или иных фактов, Потомский уточнять не стал.

"Чепушилами" на уголовном сленге называют недалекого, опустившегося человека, который вызывает презрение окружающих. Похожее значение у слов "лох" и "чмо".

Накануне "Коммерсант" сообщал, что в Орле из типографии пропал тираж газеты "Красная строка" с критикой Потомского. Главный редактор издания – член КПРФ Юрий Лебедкин уже написал заявления в областную прокуратуру и Следственный комитет, увидев в исчезновении тиража умысел администрации региона.

В публикациях идет речь о том, что Потомский, вопреки его заявлениям, якобы не является почетным президентом Федерации карате-до России; о предложенном федеральным министрам новогоднем "продуктовом" наборе орловских продуктов; о пиаре на заслугах орловского бойца, депутата горсовета Эдуарда Трояновского.

Потомский прославился на весь Рунет летом 2016 года, когда в преддверии открытия памятника царю Ивану Грозному рассказал, как тот из Москвы ездил в Санкт-Петербург, которого тогда еще не было.