В московской квартире, где были бабушка и маленький ребенок, нашли убитую 12-летнюю девочку

ГСУ СК по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства малолетней девочки по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщается на сайте СК.

По данным следствия, днём 24 декабря в квартире жилого дома по Ферганской улице было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями. В квартире в это время находились пожилая бабушка и 4-летний ребёнок.

Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления. Также выясняется, кто мог попасть в квартиру без родителей, допрашиваются родственники и соседи. Будет назначен ряд судебных экспертиз.