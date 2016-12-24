В ДТП под Петербургом пострадали двое

Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь

Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.