В ДТП под Петербургом пострадали двое
Два человека, мужчина и женщина, попали в больницу с серьёзными травмами в результате аварии, произошедшей сегодня во Всеволожском районе Ленинградской области.
Подробности читайте на 47news.
Два человека, мужчина и женщина, попали в больницу с серьёзными травмами в результате аварии, произошедшей сегодня во Всеволожском районе Ленинградской области.
Подробности читайте на 47news.
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