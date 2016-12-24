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24.12.2016 17:43
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В Тунисе задержали трех подозреваемых в причастности к теракту в Берлине

Правоохранительные органы Туниса задержали племянника Аниса Амри, который является главным подозреваемым по делу о теракте в Берлине, а также еще двух человек по подозрению в причастности к нападению, передает ТАСС.

«Силы безопасности Туниса раскрыли деятельность террористической ячейки, в которую входили три человека в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе племянник Аниса Амри», — рассказали в МВД страны.

Сообщается, что задержанные общались между собой через мессенджер Telegram, чтобы избежать слежки.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что все указывает на вину ликвидированного гражданина Туниса.

 


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