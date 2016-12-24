Члены семьи рассказали о религиозных взглядах убийцы посла Карлова

Убийца посла России в Турции Андрея Карлова 22-летний Мевлют Алтынташ не был увлечен религией, передает Reuters со ссылкой на членов семьи Алтынташа и его соседей.

«Он стал обращать больше внимания на молитвы, еще больше замкнулся в себе и стал более молчаливым после того, как стал полицейским»,— рассказал отец террориста.

Он также отметил, что Алтынташ изначально был безразличен к религии и вел светский образ жизни.

Знавшая террориста женщина сообщила Reuters, что восхищалась им. «Он был почтительным и спокойным, очень милым молодым человеком. Когда полиция приехала к ним домой, мы предположили, что он был убит на службе и они приехали рассказать о его мученической смерти», — добавила она.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в ходе обыска в номере отеля Мерта Алтынташа были найдены книги о террористической группировке «Аль-Каида» и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что террорист был связан со сторонниками исламского проповедника Гюлена.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.