У председателя садоводства с зарплатой 40 тыс. руб. угнали Lexus за 6 миллионов

Элитный автомобиль угнали с парковки магазина «Петрович» на проспекте Энгельса, 157, 23 декабря около 17 часов.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением о краже Lexus LX450D обратился председатель одного из садоводческих некоммерческих товариществ в поселке Торфяное в Парголово.

Стоимость автомобиля 2016 года выпуска хозяин оценил в 6 миллионов рублей. Официальная зарплата автовладельца составляет 40 тысяч рублей в месяц.

Проводится проверка.