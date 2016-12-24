Шведская королева попала в больницу в свой день рождения
Шведская королева Сильвия была доставлена в Каролинскую университетскую больницу после того, как почувствовала себя плохо из-за сильного головокружения. Об этом сообщило агентство ТТ.
По его данным, это произошло в минувшую пятницу, когда Сильвия отмечала свой день рождения – 23 декабря ей исполнилось 73 года. Королева уже некоторое время была простужена. Врачи оставили ее на ночь в медицинском учреждении для наблюдения.
"Согласно последним сообщениям, королева хорошо себя чувствует, но в качестве меры предосторожности пока останется в больнице", – отметила пресс-секретарь королевского двора Маргарета Тургрен.
Все члены королевской семьи были проинформированы о произошедшем.
Источник: ТАСС