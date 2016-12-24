Полтавченко поговорит с Шойгу о бесплатной для школьников «Авроре»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу возможность сделать вход на крейсер «Аврора» бесплатным для школьников.

Таким образом Полтавченко отреагировал на предложение, высказанное автором «Фонтанки» Андреем Краснобаевым во время вручения правительственной премии 24 декабря в Доме журналистов. Награда была вручена за совместный с «Фонтанкой» проект «Пролетарская богиня среди мифов и рифов», рассказывающий об истории крейсера.

В своем выступлении Краснобаев обратил внимание на то, что после возвращения с ремонта «Авроры» стоимость посещения музея выросла со ста рублей до двухсот для детей и четырехсот для взрослых. Такое серьезное увеличение цены негативно сказывается на бюджете горожан и туристов и идет вразрез со взятым на патриотизм курсом. По мнению Краснобаева, снижение стоимости входного билета повысит интерес к Военно-морскому флоту и станет лучшим подарком для него.

Георгий Полтавченко ответил, что цена за проход на палубу корабля боевой славы может стать предметом разговора с министром обороны Сергеем Шойгу, в чьем ведении находится крейсер «Аврора». Градоначальник подчеркнул, что, как минимум, стоит подумать о бесплатном входе для школьников.

В 2017 году в России пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Октябрьской революции, одним из символов которой считается крейсер «Аврора». Согласно распоряжению президента Владимира Путина, роль организатора возложена на Российское историческое общество, которое возлавляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Свой план мероприятий готовит и Смольный, однако детали его пока не раскрываются.