Суд арестовал члена правительства Карелии по обвинению в получении взятки

Петрозаводский городской суд арестовал до 22 февраля 2017 года члена правительства Карелии – главу контрольного государственного комитета республики Виталия Галкина. Он обвиняется в получении взятки в 70 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Галкину Виталию Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу по 22 февраля 2017 года включительно", – сказал судья Антон Левкин.

Защита Галкина просила суд избрать меру пресечения в виде залога в пять млн рублей или домашнего ареста. Следователь и прокурор требовали заключить чиновника под стражу, так как он может скрыться от органов следствия, уничтожить вещественные доказательства по делу, оказать влияние на свидетелей и другое.

По словам следователя, Галкин обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере группой лиц"). По версии следствия, с 23 октября по 19 декабря 2016 года Галкин и его заместитель Алексей Бобылев при посредничестве местного жителя получили от представителя ООО "Бухара" 70 тыс. рублей за освобождение от административной ответственности за допущенное правонарушение в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за общее покровительство предпринимательской деятельности.

Галкин и Бобылев были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Петрозаводске 23 декабря, в квартирах фигурантов дела прошли обыски. После признательных показаний Бобылев был отпущен на свободу.

Контрольный государственный комитет Карелии создан по указу главы республики в марте 2015 года. Ведомство исполняет функции органа профилактики коррупционных правонарушений, контролирует оборот алкогольной продукции в регионе. Виталий Галкин возглавляет госкомитет со дня его основания.