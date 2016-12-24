Петербуржец «заминировал» пижонский Mercedes у ресторана на Савушкина

Сообщение о взрывном устройств в автомобиле Mercedes GL 500 с «пижонскими» номерами, припаркованном у ресторана «Тако» на улице Савушкина, дом 10, корпус 2, поступило в полицию около 21 часа 23 декабря.

Как стало известно «Фонтанке», ни в машине, ни на прилегающей территории ничего опасного полицейские не нашли. При проверке номера мобильного телефона, с которого поступила угроза, в своей квартире был обнаружен нетрезвый 36-летний петербуржец, который и совершил ложное сообщение в дежурную часть.

Проверку инцидента проводит полиция Приморского района.