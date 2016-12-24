В Петербурге ликвидирована наркопреступная группа

Следователи ГУ МВД квалифицировали деятельность наркосбытчиков как преступное сообщество, сообщается на сайте главка.

Ранее в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали пятерых участников организованной группы, которые занимались сбытом наркотиков в Петербурге посредством «закладок». Полицейскими нашли 63 «закладки». Затем у задержанных изъяли 775 свертков, приготовленных к сбыту, общим весом 824,6 грамма.

В отношении организаторов и участников преступной группы следователи ГСУ ГУ МВД возбудили уголовное дело по статье 210, части 1 и 2, УК России. Четверо из них заключены под стражу, с пятого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция продолжает устанавливать факты незаконной деятельности указанных граждан и лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний, отмечается в сообщении.