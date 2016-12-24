В Архангельске появился памятник Сталину

В Архангельске в субботу открыли памятник Иосифу Сталину, передает агентство FlashNord.

Памятник высотой почти 3 метра установлен во дворе бизнес-центра на улице Гагарина. Инициатором установки стал депутат архангельской гордумы от КПРФ Александр Афанасьев. По его мнению, памятник – это «символ, призванный сплотить российский народ».