Мужчина, задержанный за изнасилование дочери, изобличен в насилии над сыном

Приезжий из Твери был арестован в октябре 2016 года за изнасилование собственной 6-летней дочери по заявлению ее матери.

Как стало известно «Фонтанке», полиция Василеостровского района в результате оперативно-разыскных мероприятий установила, что в мае-июне 2016 года на съемной квартире в доме 41 по Морской набережной 36-летний мужчина надругался и над своим 6-летним сыном.

Возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемый находится под стражей.