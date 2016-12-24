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24.12.2016 15:31

Мужчина, задержанный за изнасилование дочери, изобличен в насилии над сыном

Приезжий из Твери был арестован в октябре 2016 года за изнасилование собственной 6-летней дочери по заявлению ее матери.

Как стало известно «Фонтанке», полиция Василеостровского района в результате оперативно-разыскных мероприятий установила, что в мае-июне 2016 года на съемной квартире в доме 41 по Морской набережной 36-летний мужчина надругался и над своим 6-летним сыном.

Возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемый находится под стражей.


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