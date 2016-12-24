Стюардесса, выжившая при падении самолета с 10 км, умерла в своей квартире

Сербская стюардесса Весна Вулович, которая обладает мировым рекордом высоты для выживших при свободном падении без парашюта, по версии Книги рекордов Гиннесса, ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Стюардессу нашли ее друзья в белградской квартире. Причина ее смерти не уточняется.

Весна Вулович была единственным человеком, выжившим в результате авиакатастрофы в 1972 году близ деревни Србска Каменице (ныне Чехия). Тогда погибли 27 человек. Хорватские националисты взорвали в воздухе самолет компании Yugoslav Airlines McDonnell Douglas DC-9, следовавший по маршруту Стокгольм – Копенгаген – Загреб – Белград. Вулович, которой было 23 года, удалось выжить после падения вместе с обломками самолета с высоты, превышающей 10 километров.