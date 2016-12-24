В Петербурге открыли отреставрированный Дом журналиста

В Петербурге прошла церемония открытия отреставрированного Дома журналиста на Невском проспекте, 70. Ленточку перерезали губернатор Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и глава Союза журналистов Людмила Фомичева.

О ремонте дома 70 по Невскому проспекту 1830 года постройки заговорили еще в 2010 году. Из-за сноса соседнего здания стали разрушаться интерьеры Дома журналиста, в результате чего в 2012 году дом закрыли на реставрацию. План реставрации разработало ОАО «КБ высотных и подземных сооружений», которое получило контракт в обход конкурса. При этом открытие после ремонта планировалось на 1,5 года раньше.