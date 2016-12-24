«Фонтанка» получила премию Смольного за проект по «Авроре»

Редакции «Фонтанки» вручена премия правительства Петербурга за лучший медийный проект, реализованный в сетевом издании.

Журналисты Андрей Краснобаев, Ксения Потеева и Светлана Григошина получили грамоты из рук губернатора Георгия Полтавченко и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова за 15-часовую трансляцию возвращения после ремонта «Авроры» и за спецпроект «Фонтанки» «Пролетарская богиня среди мифов и рифов», рассказывающий об истории крейсера.

Награждение состоялось 24 декабря в открытом после четырехлетней реставрации Доме журналиста на Невском проспекте.

Премия правительства Петербурга выдаётся с 2005 года. Приоритетными темами 2016 года были «Год кино в России» и «Импортозамещение».