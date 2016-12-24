Два человека скончались в Башкирии при взрыве в бывшей воинской части

На территории бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МЧС.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть МЧС в 10 часов по московскому времени. По предварительной информации, в бывшую часть незаконно проникли неустановленные лица. Возможно, там могли искать металл «черные копатели».

По словам местных жителей, при взрыве погибли два молодых человека.

«Взрыв произошел утром. Мой дом располагается в непосредственной близости от бывшей военной части. Насколько мне известно, при взрыве погибли два молодых человека, которым по 22 года. Один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок», — рассказал житель поселка Урман Александр Уразбаев.

В СК по Башкирии подтверждают факт гибели двух мужчин 24 и 22 лет, жителей Иглинского района, не уточняя, однако, обстоятельств.