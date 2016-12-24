Фонд Кадырова отправил 80 тонн продуктов жителям Сирии

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил новую крупную партию продуктов питания в Сирию. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везет 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров", – написал он.

"Мы с болью и глубоким состраданием воспринимаем трагедию сирийского народа. Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в соседних странах", – подчеркнул глава республики.

В сентябре фонд направил более десяти тонн продуктов сирийцам, находящимся в лагере для беженцев города Эс-Сувейда, а также передал одежду и письменные принадлежности более чем семи тыс. сирийских школьников. Кроме того, жителям Дамаска и его пригородов, а также Латакии, Тартуса и Алеппо было передано более 2,5 тыс. овец, 100 быков и 10 верблюдов в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.