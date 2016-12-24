У ТРК «Вояж» на проспекте Энгельса нашли ручную гранату

Осколочная граната был обнаружена сегодня около 13 часов у ТРК «Вояж» на проспекте Энгельса, дом 124. Находку сделали при ремонте тротуара.

Осколочная граната был обнаружена сегодня около 13 часов у ТРК «Вояж» на проспекте Энгельса, дом 124. Находку сделали при ремонте тротуара.

Как стало известно «Фонтанке», место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции, но так как гранта находилась в земле и не представляла опасности для посетителей комплекса, эвакуация не проводилась.

Прибывшие на место происшествия сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии установили, что боеприпас — времен Великой Отечественной войны, и вывезли его для последующего уничтожения.