Подполковника МВД в Башкирии нашли мертвым на козырьке больницы

Следователи в Уфе проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины, погибшего, как предполагается, без участия третьих лиц в больнице, где он проходил лечение. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону. Следователи установили, что 43-летний погибший пациент является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД по Башкирии.

Вечером 22 декабря 2016 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение из городской больницы № 21 об обнаружении на козырьке входной группы пациента с множественными телесными повреждениями

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие устанавливает объективные причины суицида, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.