Купчинский «Колхоз» пережил налет

Трое злодеев в масках и с пистолетом вломились в магазин «Колхоз» на улице Пражской, дом 17, корпус 1, около 21:16 23 декабря, испугав 53-летнюю заведующую.

Как стало известно «Фонтанке», добычей налетчиков стали 5800 рублей из кассового аппарата.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье 162, часть 2, УК России, в соответствии с которой за 5800 рублей на троих каждому из разбойников грозит лишение свободы на срок до 10 лет.