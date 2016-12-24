Минобороны США создаст центр по борьбе с зарубежной пропагандой

Министерство обороны США в 2017 году создаст центр по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Соответствующий законопроект, подписанный президентом Бараком Обамой, предусматривающий выделение финансовых средств для ведомства, опубликован на сайте конгресса США.

Уточняется, что центр будет входить в структуру Государственного департамента, его созданием займутся госсекретарь, министр обороны, а также главы ряда смежных федеральных ведомств.

Центр будет отслеживать и оценивать иностранные информационные материалы, потенциально угрожающие национальной безопасности США, а также их союзникам и партнерам. В случае необходимости центр должен обеспечить поддержку распространения «основанных на фактах» материалов.

Также, согласно законопроекту, в обязанности специалистов центра войдет «определение текущих и намечающихся трендов в зарубежной пропаганде с целью координации и формирования ответной тактики, техники и процедур», с помощью которых ложные сообщения будут опровергнуты.​