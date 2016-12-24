На стадионе Крестовского острова установили табло

На строящемся на Крестовском острове стадионе появилось табло. Это самый большой HD-экран из всех установленных на аренах России, его размер – 31 на 11 метров, говорят в генподрядчике «Метрострой».

Окончательное подключение табло должно завершиться до конца выходных. 25 декабря истекает срок контракта «Метростроя», и 26-го Смольный рассчитывает получить от Ростехнадзора заключение о соответствии стадиона проекту. Это основной документ для оформления ввода арены в эксплуатацию. Поставку и монтаж экрана осуществляет подрядчик «П.С.П. – Колизей».

С установкой табло связан один из самых крупных скандалов вокруг строительства арены. Контракт с предыдущим подрядчиком – «Театрально-декорационными мастерскими» («ТДМ») – привлек внимание Следственного комитета. Итогом стало задержание бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна. Его подозревают в незаконном привлечении компании и выплате ей аванса в 50 млн рублей. В дальнейшем эти средства были выведены через фирмы-«однодневки», сообщало следствие.

Впрочем, разбирательства в Арбитражном суде между экс-генподрядчиком «Инжтрансстроем- СПб» и «ТДМ» такую версию не подтвердили.