Юный петербуржец попал в больницу, выпив энергетического напитка

Семнадцатилетний петербуржец с острым отравлением психотропным веществом был доставлен в Детскую городскую больницу № 5 сегодня, 24 декабря, около 9:40. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Как стало известно «Фонтанке», с его слов, он почувствовал себя плохо после того, как выпил энергетический напиток во дворе дома на Пискаревском проспекте. Полиция Калининского района устанавливает обстоятельства происшествия.