Обама подписал закон, ограничивающий военное сотрудничество с Россией

Президент США Барак Обама подписал закон о выделении денежных средств на военные нужды страны, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Закон, в частности, ограничивает военное сотрудничество с Россией.

«Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что Россия прекратила... действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО», — говорится в документе.

Также в документе отмечается, что Россия должна выполнять минские соглашения по Украине.

В то же время в документе говорится, что «данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров».

Также они не распространяются на меры, необходимые для обеспечения действий США и НАТО в Афганистане.