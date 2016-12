Мессенджер Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом

В мессенджере Snapchat появилась игра «Santa's Helper» («Помощник Санты»), в которую нужно играть лицом. Об этом сообщает TechCrunch.

Главный герой — эльф с лицом пользователя. Персонаж должен собрать подарки и увернуться от препятствий. Фронтальная камера фиксирует движения головы и передает эти данные в игру.

В любой момент в игре можно сделать фото или видео, чтобы опубликовать это и бросить вызов друзьям.

