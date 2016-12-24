Мессенджер Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом
В мессенджере Snapchat появилась игра «Santa's Helper» («Помощник Санты»), в которую нужно играть лицом. Об этом сообщает TechCrunch.
Главный герой — эльф с лицом пользователя. Персонаж должен собрать подарки и увернуться от препятствий. Фронтальная камера фиксирует движения головы и передает эти данные в игру.
В любой момент в игре можно сделать фото или видео, чтобы опубликовать это и бросить вызов друзьям.
Snapchat just unveiled a game that you play with your face https://t.co/88J0FNf5d2— Mashable SocialMedia (@mashsocialmedia) 23 декабря 2016 г.
Источник: «Газета.Ru»