Минометы ЗВО бьют по батареям
Минометные батареи Западного военного округа приступили к одному из самых сложных видов огня артиллерийских подразделений – контрбатарейной стрельбе.
Подробности читайте на 47news.
Минометные батареи Западного военного округа приступили к одному из самых сложных видов огня артиллерийских подразделений – контрбатарейной стрельбе.
Подробности читайте на 47news.
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