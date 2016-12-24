Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100 из-за дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100 из-за дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора, – сказал он. – Дефект не является критическим по своим свойствам. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект, и проводить визуальный осмотр флота каждый день".

Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям, добавил источник.

"Технические службы ГСС отреагировали в сложившейся ситуации сверхоперативно в течение первых часов – со всеми без исключения эксплуатантами начаты работы по осмотру и анализу судов", – отметил он.

В ближайшее время проверка всех самолетов будет завершена, и дефекты, если таковые найдутся, будут устраняться.

Крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 в России является "Аэрофлот". Ранее ряд СМИ сообщили, что "Аэрофлот" отменил несколько рейсов из-за проблем с шестью SSJ-100. Официальный представитель компании был недоступен для комментария.