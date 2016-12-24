Актриса, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах», госпитализирована из самолета

Американская актриса Керри Фишер, исполнившая роль принцессы Леи в фильмах «Звездные войны», была экстренно госпитализирована в критическом состоянии после сердечного приступа, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Los Angeles Times.

Инцидент произошел, когда актриса летела в Лос-Анджелес из Лондона. По словам источника, актриса почувствовала сильные боли во время полета. Медики забрали Фишер прямо из аэропорта.

«Все наши мысли с нашей пассажиркой», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

По данным полиции, врачи для Фишер были вызваны по сигналу «остановка сердца».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на АР, сейчас актриса находится в стабильном состоянии. Она переведена из отделения оказания первой помощи.