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24.12.2016 11:30

В Аничковом дворце прошла благотворительная ёлка

В Аничковом дворце Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных Дед Мороз и сказочные герои встретили особых зрителей – детей, чьи родители, сотрудники правоохранительных органов, МЧС России, военнослужащие Объединённого стратегического командования Западного военного округа, находятся в длительных командировках, связанных с выполнением служебного долга.

В Аничковом дворце прошла благотворительная ёлка

Уже более десяти лет педагогический коллектив дворца и его партнёры организуют благотворительную ёлку для таких ребятишек. Хотя благотворительные ёлки во дворце имеют многовековую историю. Так, впервые на рождественские праздники 1866 года в Аничков дворец были приглашены 100 детей из небогатых семей столицы. Каждому ребёнку были приготовлены подарки: обувь, тёплая одежда, бельё, платье, полушубок и ёлочные игрушки. Такие праздники вошли в традицию. Продолжили их и во дворце творчества юных.

В этот раз маленькие гости новогодней ёлки увидели интересное представление – Новогоднее путешествие в Фантазёрск». Его герои – сказочные персонажи произведений Маршака, Чуковского, Хармса. Также встретились с Дедом Морозом, кроме того, каждый ребёнок получил уникальный подарок, придуманный дворцом.

По традиции в новогодние праздники в каждом зале великолепных императорских гостиных Аничкова дворца для детворы были устроены задорные игры, увлекательные конкурсы, чудесные аттракционы.

«Ежегодно попечительский совет дворца и детский благотворительный фонд «Дворец Аничков» привлекают к организации ёлки крупные компании, которые видят свой долг в том, чтобы помогать тем, кому необходима поддержка и забота», – отметили организаторы.


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