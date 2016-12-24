СМИ: МВД задолжало 700 млн руб. адвокатам

Задолженность МВД по выплатам адвокатам за оказание услуг госзащитников составляет 700 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов России.

По данным издания, в регионах уже фиксируются отказы юристов от участия в следственных действиях МВД. Например, долг управления МВД по Красноярскому краю составил 17,7 млн руб., по ХМАО и Вологодской области — по 8,5 млн. В предзабастовочном состоянии находятся десятки тысяч российских адвокатов, основным заработком которых является представление интересов по назначению.

Погасить задолженность обещают в два этапа – за счет изысканных средств в этом году и за счет бюджета 2017 года. В МВД газете подтвердили, что за счет внутреннего перераспределения ассигнований изыскана возможность увеличения расходов на адвокатов в этом году на 294 млн руб.