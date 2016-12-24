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24.12.2016 10:58
6 Комментариев

СМИ: МВД задолжало 700 млн руб. адвокатам

Задолженность МВД по выплатам адвокатам за оказание услуг госзащитников составляет 700 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов России.

По данным издания, в регионах уже фиксируются отказы юристов от участия в следственных действиях МВД. Например, долг управления МВД по Красноярскому краю составил 17,7 млн руб., по ХМАО и Вологодской области — по 8,5 млн. В предзабастовочном состоянии находятся десятки тысяч российских адвокатов, основным заработком которых является представление интересов по назначению.

Погасить задолженность обещают в два этапа – за счет изысканных средств в этом году и за счет бюджета 2017 года. В МВД газете подтвердили, что за счет внутреннего перераспределения ассигнований изыскана возможность увеличения расходов на адвокатов в этом году на 294 млн руб.

 


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комментарии пользователей (6)
agish
24 декабря 2016 г. 13:51
Переводчики, адвокаты. Вот только "денег нет у МВД" звучит некорректно, поскольку сколько МВД выделили на оплату труда защитников, столько и есть.
Веселый фотограф
24 декабря 2016 г. 13:30
fox16: даже прм финансировании никто не будет за вас биться, не стройте иллюзий.
fox16
24 декабря 2016 г. 13:23
В итоге все это отражается на людях, попавших в полицию — прибежит адвокат на 10 мин. и дальше побежал к следующему "больному", т.к. при такой нищенской оплате со стороны государства иначе не выжить. Так теперь и эти копейки государство не хочет платить вовремя.Забастовки адвокатов — такое возможно только в РФ! Печально...
Михаил сам по се
24 декабря 2016 г. 12:49
А денежки под проценты в банках навар наваривают интересантам... типично для чиновников.
shomer
24 декабря 2016 г. 12:36
Еще в не столь давнюю свою бытность петербургским адвокатом, старался не ходить по назначению в полицию. За три с небольшим сотни рублей, оплаты целого процессуального дня, нужно было в разных кабинетах подписать несколько бумаг. Естественно, если есть на месте надлежащий начальник. А потом ждать этих трех сотен до бесконечности.
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