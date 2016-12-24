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24.12.2016 10:30
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Кабмин направил в регионы 6,4 млрд руб. на доплаты к пенсиям и 31,6 млрд на лекарства

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения, которыми утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов субъектам РФ на выплату региональных социальных доплат к пенсии, а также субвенций для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Документы, подписанные 22 декабря, размещены в субботу на сайте правительства, сообщает ТАСС.

Что касается пенсий, 13 субъектам выделяется 6 млрд 417 млн рублей, общее число получателей доплат составит около 410 тысяч человек, средний размер доплат – от 2142 до 8537 рублей. Региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ, где этот пенсионер проживает.

На лекарства и медицинские изделия направлено 31,609 млрд рублей. Трансферты выделяются на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Крупнейшие трансферты получила Москва (4,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (1,38 млрд рублей), Московская область (1,4 млрд рублей). Кроме того, город Байконур (Казахстан) получил из бюджета 2,1 млн рублей.

Документы рассмотрены и одобрены на заседании правительства РФ 15 декабря 2016 года.

 


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