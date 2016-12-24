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Русфонд
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24.12.2016 10:31
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Для маленького сердца не хватило квот

Трёхмесячной Кате срочно необходима операция – у девочки порок сердца. На счету каждая минута. Но врачи прооперировать могут только на платной основе – квот на этот год больше нет.
Для маленького сердца не хватило квот

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Катя Орлова, 3 месяца.

Врожденный порок сердца, спасет операция.

Цена операции 491 280 руб.

«Дочка в больнице с рождения. «Маленькая, но очень сильная», – говорят про Катю врачи. На третий день жизни Катюша перенесла сложную операцию на кишечнике. Сейчас дочке предстоит хирургическое лечение порока сердца: между правым и левым желудочками у нее отверстие, которое увеличивается с каждым днем. Из-за этого у Катюши полностью нарушено кровообращение, организм страдает от недостатка кислорода. Операция – единственный шанс спасти нашу дочку.

Кардиохирурги Детской городской больницы (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга, где мы находимся, готовы продолжить лечение, но квоты на этот год уже закончились. Ждать мы не можем, для Катюши каждый день, каждая минута могут стать решающими. Прошу, пожалуйста, помогите собрать средства на операцию! В нашей семье трое детей и больная бабушка, живем на пенсии и пособия. Я день и ночь нахожусь с Катей в больнице, а супруг ухаживает за детьми и больной матерью, которая прикована к постели. Татьяна Орлова, Санкт-Петербург».

Кардиолог ДГБ №1 Евгения Глотова (Санкт-Петербург):

«Кате необходима срочная операция на открытом сердце. Из-за особенностей расположения дефекта межжелудочковой перегородки эндоваскулярное закрытие невозможно. Прогноз благоприятный».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 19 лет – 7,976 млрд руб. В 2016 году — 1 349 708 989 руб.

45 661 490 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


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