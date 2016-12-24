Президент США распространил «закон Магнитского» на все страны

Президент США Барак Обама 23 декабря подписал законопроект о финансировании и направлениях политики министерства обороны США на 2017 финансовый год, сообщает ТАСС.

Этот документ позволяет, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, по мнению Вашингтона, замешанных в коррупции или нарушении прав человека. Таким образом, глобальный характер получает «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», принятый конгрессом США и подписанный Обамой в декабре 2012 года, который предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека на родине.

Изначально этот закон применялся только к российским гражданам. Но в начале 2015 года сенатор Бен Кардин внес на рассмотрение конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан и других стран. Лица, попавшие под действие этих ограничений, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках, при наличии таковых, замораживаются.

Данная норма будет действовать в течение шести лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением хозяина Белого дома.

Кроме того, Обама сообщил, что категорически возражает против попыток конгресса сохранить тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо, где содержатся лица, захваченные в ходе различных антитеррористических операций, прежде всего в Афганистане.

«Наши усилия, направленные на передачу дополнительного числа (узников этого лагеря другим странам), будут продолжаться до последнего дня моего пребывания у власти», – подчеркнул президент.

После прихода Обамы в Белый дом в 2009 году из тюрьмы в Гуантанамо США отправили за рубеж более 175 заключенных. Теперь там остается 59 узников, добавил он.

Должностные полномочия Обамы истекают 20 января.