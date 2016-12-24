За посредничество в стомиллионной взятке в Петербурге задержаны экс-сотрудник ФСБ и приятель подполковника ГУСБ

Следственный комитет Петербурга задержал на двое суток двух петербуржцев по подозрению в посредничестве во взяточничестве. В деле фигурируют суммы 130 миллионов, 100 миллионов и 75 миллионов рублей. Разработку вел отдел «М» УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Деньги вымогались за освобождение из «Крестов» легендарного картежного мастера, а прикрывались фигуранты именем подполковника Главного управления собственной безопасности МВД. Именно он был подчиненным и другом недавно арестованного полковника ГУСБ Тимченко, которому также вменяется взятка в 100 миллионов рублей.

По информации «Фонтанки», к утру 24 декабря 2016 года следователь 3 отдела (расследования преступлений работников правоохранительных структур) 2 Управления Следственного комитета Петербурга задержал на двое суток петербуржцев Максима Пешкова и Вадима Калинина. Уголовное дело в отношении них недавно возбуждено по части пятой статьи 291.1 УК РФ – «Обещание или предложение посредничество во взяточничестве».

По данным «Фонтанки», Плешков был задержан 23 декабря около 18 часов возле своего офиса на улице Моисеенко, а Калинин 23 декабря около 22 часов у гостиницы «Октябрьская». Непосредственно захват проводили оперативники отдела «М» УФСБ по Петербургу и Ленобласти, как известно, курирующие полицию. Как стало известно журналисту нашего издания, именно это подразделение и занималось их разработкой в течении последних нескольких месяцев.

По информации «Фонтанки», задержанным инкриминируется то, что они неоднократно встречались с петербургским предпринимателем и настойчиво предлагали ему выкупить из-под ареста его товарища. «Фонтанка» узнала имя арестованного. Это авторитетный во многих отношениях петербуржец Николай Полковников, находящийся под стражей с марта этого года по обвинению в организации преступного сообщества (Подробнее о фигуре Полковникова читайте на «Фонтанке» в ближайшее время – не пожалеете).

Что касается суммы, фигурирующей в деле, то, насколько известно «Фонтанке», первоначально объявлялись 2 миллиона долларов, после чего уровень заинтересованности снизился до 100 миллионов рублей и даже обсуждалась скидка в 75 миллионов рублей. Но зато одним траншем и наличными.

По данным «Фонтанки», в материалах дела фигурирует и действующий сотрудник МВД – старший оперуполномоченный по особо важным делам, подполковник полиции, сотрудник отдела «Запад» ГУСБ МВД РФ, Виталий Федосов. Крайне занимательно то, что 9 декабря этого года «Фонтанка» подробно описала задержание самого начальника отдела «Запад», полковника Юрия Тимченко, которому сегодня Следком Петербурга вменяет получение взятки также в размере 100 миллионов рублей. Интересно, что Тимченко задерживал тот же 3 отдел 2 Управления СК, а оперативное сопровождение ведет тот же отдел «М» регионального УФСБ.

Кстати, как писала «Фонтанка», по делу Тимченко именно у подполковника Федосова по месту жительства и в служебном кабинете также проводили обыск.

Что касается личностей задержанных, то Калинин ранее пару лет служил в ФСБ, откуда его достаточно быстро попросили уволиться. Последние годы он являлся самым доверенным человеком у подполковника Федосова, а на многих мероприятиях, связанных с задержаниями полицейских, был понятым. Пешков – юрист, находящийся уже несколько лет на подписке о невыезде по одному из многочисленных дел, доставшимся Следственному комитету Петербурга в наследство от антирейдерской бригады когда-то известного полковника юстиции Олега Пипченкова.

В ближайшее время «Фонтанка» расскажет все удивительные хитросплетения этого резонансного дела. Мы покажем уровень господина Полковникова, за освобождение которого просили 100 миллионов рублей. Конечно же, мы объясним, что ожидает подполковника Федосова, на которого ссылались фигуранты при долгих разговорах о взятке в ресторанах. Самое же интересное нам кажется в том, какая крепкая взаимосвязь существует между отделом «Запад» и подпольным игровым миром нашего города.

Читайте материал на «Фонтанке»: Два по 100 миллионов в один Следком.