Военные Британии отрицают, что обозначают врага российской бронетехникой и формой

Министерство обороны Великобритании не использует танки и военное обмундирование российской армии для обозначения противника во время учений, сообщает Русская служба Би-би-си.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне упрекнул НАТО в том, что альянс в два раза нарастил интенсивность учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность. По его словам, в вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии — аналогичную информацию ранее в декабре привело издание Daily Mail.

"Британская армия использует образы нескольких условных противников, чтобы проводить тренировки в различных обстоятельствах. Однако они имеют какую-то специфику только во время учений по отработке конкретных заданий, таких, как во время недавних кампаний в Афганистане и Ираке", — заявили в британском минобороны.

Британское минобороны подчеркнуло, что в начале декабря в Солсбери-Плейн прошли показательные маневры, а не учения. При этом обмундирование и боевая техника, которая использовалась во время этой демонстрации, были стандартными и не представляли никакой страны. "Они не имеют отношения к каким-либо текущим или предстоящим командировкам", — отметили британские военные.

На полигоне использовался танк Т-72, сделанный в Польше, чешская БМП-1 и чешский танк Т-54, уточнило минобороны.