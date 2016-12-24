Президент Филиппин пообещал сжечь дотла ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что сожжет ООН, если поедет в США, передает Independent.

Филиппинский президент в ходе своего выступления на военной базе в городе Замбоанга на юге страны снова коснулся претензий верховного комиссара Организации объединенных наций по правам человека Зейда Раада Аль-Хусейна к заявлениям Дутерте по поводу убийств, которые он совершал в ходе борьбы с наркоторговцами на Филиппинах.

«Вы можете идти и подавать жалобу в ООН. Я сожгу Организацию объединенных наций, в таком случае. Если я поеду в Америку, я дотла сожгу ООН», — сказал политик.

Ранее Родриго Дутерте назвал Зейда Раада аль-Хуссейна «идиотом» и заявил, что он платит зарплату сотрудникам ООН.

Зейд Раад аль-Хусейн обратился к властям Филиппин с призывом начать расследование заявлений президента страны, который ранее сообщал о совершенных им в прошлом убийствах.