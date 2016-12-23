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Трамп: Изменится все, что касается ООН
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23.12.2016 23:32

Трамп: Изменится все, что касается ООН

Призывавший заветировать резолюцию СБ ООН по Израилю избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его инаугурации "все изменится в том, что касается ООН".

Совет безопасности ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали 14 членов совета, включая США.

"Что касается ООН, все изменится после 20 января". — написал будущий глава Белого дома в Twitter. На 20 января запланирована инаугурация Трампа.

Источник: РИА Новости


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