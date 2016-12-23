Новая допинг-проба Поветкина оказалась чистой

В новой допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, взятой 13 декабря, не оказалось следов запрещенных веществ. Об этом в пятницу, 23 декабря, на своей странице в Twitter сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг от 13 декабря. Все чисто, допинга нет. 15 ноября проба — чисто, 6 декабря — 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря — чисто! Что опять за хрень? Все, как было с мельдонием», — написал Рябинский (сохранена оригинальная лексика — прим. ред.).

Ранее 23 декабря Поветкин потребовал вскрытия допинг-пробы Б. Команда боксера и сам спортсмен выразили готовность пройти проверку на полиграфе.

22 декабря Поветкин остался лидером рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории свыше 90,71 килограмма, несмотря на отмену боя за звание временного чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном. Поединок должен был состояться в Екатеринбурге 17 декабря, но Поветкин провалил допинг-пробу, и канадец отказался от поединка. Стиверна заменил француз Йоан Дюопа. В шестом раунде боя, утратившего статус титульного, россиянин нокаутировал соперника.