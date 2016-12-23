Эрдоган рассказал Путину о ходе расследования убийства Андрея Карлова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Владимира Путина о ходе расследования убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена тесная координация российских и турецких правоохранительных органов и спецслужб по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран, как отметили в Кремле, также выразили удовлетворение завершением боевых действий в сирийском городе Алеппо. Благодаря этому «созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса, предполагающего прекращение боевых действий на всей территории Сирии и переход к политическому урегулированию», подчеркнули в пресс-службе.