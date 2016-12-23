Во французском Метце эвакуировали рождественскую ярмарку

Посетители рождественской ярмарки в центре французского города Метц были эвакуированы вечером 23 декабря из-за припаркованного там подозрительного автомобиля «Пежо 207», сообщает France 3 regions.

Полицейские, патрулирующие рынок на площади Республики, обратили внимание на легковой автомобиль, в салоне которого лежал газовый баллон. Из-за опасений, что баллон мог быть использован злоумышленниками для создания самодельного взрывного устройства, всех людей вывели с площади и оцепили место по периметру.

После этого на площадь прибыли взрывотехники и начали работу над обследованием автомобиля. Все трамваи, чьи маршруты пролегают около ярмарки, временно прекратили движение. Ближайшие к площади магазины закрыты.