Захватчики самолета на Мальте угрожали муляжами оружия

Захватчики самолета авиакомпании Afriqiyah угрожали пассажирам и экипажу муляжами оружия, сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

«Первоначальная криминалистическая экспертиза показала, что оружие, использованное при захвате самолета Afriqiyah, было муляжом», — написал он.

Самолет Afriqiyah Airways направлялся из ливийской Сабхи в столицу Ливии Триполи. Он должен был приземлиться в Триполи в 11:20 по местному времени (12:20 по московскому), однако был перенаправлен на Мальту.

Двое захватчиков заявили, что у них есть гранаты и потребовали создать в Ливии партию сторонников бывшего главы страны Муаммара Каддафи. Позднее они освободили заложников и сдались.