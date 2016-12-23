Папа Римский отправит украинцам 6 млн евро на Рождество

На Рождество от имени папы Римского жители Украины получат почти €6 млн в качестве финансовой помощи, сообщает новостная служба Святого престола.

В частности, Ватикан направит деньги в Донецкую и Луганскую области и города Харьков и Днепр.

Уточняется, что это станет первым траншем из собранных €12 млн, помощь предназначена для 2 млн человек.

Средства были собраны в церквях Европы после личного призыва понтифика в апреле 2016 года оказать помощь жителям Украины, которых затронул конфликт на востоке страны.