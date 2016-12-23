США добавили 5 петербургских компаний в список санкций по Украине

Минторг США включил 23 компании из России в санкционный список по Украине, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Двадцать три организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики», — говорится в сообщении.

В список попали, в частности, порты и железные дороги Крыма, завод «Красное знамя» (Рязань), НИИ «Экран» (Москва), НПП «ЭлТом» (Москва), Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург), Обуховский завод (Санкт-Петербург), Новосибирский завод имени Коминтерна, ОАО «НИИ авиационного оборудования» (Москва), акционерное общество «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», ООО «Карст» (Санкт-Петербург), ООО «РосХимТрейд», АО «ВНИИРА» (Санкт-Петербург), АО УПП «Вектор» (Екатеринбург), Судоремонтная компания «Солид» (Новороссийск), НПО «Квант» (Великий Новгород), АО ННПО имени Фрунзе (Нижний Новгород), Государственный Рязанский приборный завод, Лианозовский электромеханический завод (Москва), КБ «Связь» (Ростов-на-Дону), судоходная компания «Транс-Флот» (Самара) и OOO «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург).