Бывший тренер информатора WADA Степановой дисквалифицирован на 10 лет из-за допинга

Бывший тренер российской легкоатлетки Юлии Степановой, которая является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), Владимир Мохнев дисквалифицирован на 10 лет, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отметим, что Мохнев был одним из героев фильма немецкого ARD о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. В 2015 году комиссия WADA рекомендовала пожизненно отстранить Мохнева от работы за нарушение антидопинговых правил.

Срок действия десятилетней дисквалификации будет отсчитываться с 23 декабря 2016 года.