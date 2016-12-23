Музыкальный лицей приглашает на благотворительный «Рождественский калейдоскоп»

Санкт-Петербургский музыкальный лицей приглашает горожан и гостей Северной столицы посетить 25 декабря праздничный благотворительный концерт «Рождественский калейдоскоп».

Перед зрителями выступят воспитанники лицея, учащиеся хорового училища им. Глинки, а также специальные гости: джазовый коллектив Amodern, ансамбль современной музыки «Рондо-квартет» и многие другие.

Вход на концерт свободный, но все оставленные зрителями пожертвования будут направлены на лечение тяжело больного ребёнка – подопечного Русфонда.

Гостей ждут 25 декабря на Ставропольской улице, 9. Начало концерта – в 19.00.